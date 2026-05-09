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Rubio se reúne com premiê do Catar enquanto EUA espera resposta do Irã

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Repórter
09/05/2026 19:54

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O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, reuniu-se neste sábado (9) com o primeiro-ministro do Catar, seu aliado no Oriente Médio, informou o Departamento de Estado.

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"O secretário expressou seu apreço pela aliança com o Catar em uma série de assuntos", disse o porta-voz do departamento, Tommy Pigott, em um comunicado sobre o encontro entre Rubio e o xeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, também ministro das Relações Exteriores do Catar.

A reunião ocorreu enquanto os Estados Unidos aguardam uma resposta do Irã à sua proposta de paz. "Eles discutiram o apoio dos Estados Unidos à defesa do Catar e a importância de uma coordenação estreita para enfrentar ameaças e promover a estabilidade e a segurança em todo o Oriente Médio", afirmou o comunicado.

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bur-acb/mlm/lb/mvl/ic

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