Real Madrid em ebulição tenta adiar título do Barcelona
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O Real Madrid vai neste domingo (10) ao Camp Nou com o objetivo de adiar o título do Barcelona no Campeonato Espanhol, enquanto tenta apagar o incêndio causado pelo incidente protagonizado durante a semana por Fede Valverde e Aurélien Tchouaméni.
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Os dois jogadores foram punidos com uma multa de 500 mil euros (R$ 2,8 milhões) cada um por uma briga que acabou com Valverde no hispital com um "traumatismo craniano", um episódio que colocou o time merengue em ebulição às vésperas de um Clássico que pode acabar de maneira dolorosa se o grande rival se sagrar campeão.
Faltando quatro jogos para o fim do campeonato, o Barcelona tem 11 pontos de vantagem sobre o Real Madrid e precisa de pelo menos um empate para conquistar o título pelo segundo ano consecutivo.
O prestígio do clube e o prolongamento da espera do Barça parecem ser os únicos objetivos do Real Madrid, já que somente um verdadeiro colapso do time catalão nas rodadas restantes o impediria de levantar a taça.
- "Seguir em frente" -
A vitória também ajudaria a colocar panos quentes no ambiente no elenco merengue, que vai para a segunda temporada seguida sem títulos.
Valverde é desfalque para a partida no Camp Nou e o técnico Álvaro Arbeloa lembrou neste sábado que tanto o meia uruguaio como Tchouaméni já se desculparam.
"A cobrança neste clube é muito alta, e é claro que, às vezes, a frustração e a raiva podem levar a situações indesejáveis, mas temos que usar essa frustração e raiva para fazer um ótimo jogo amanhã", disse Arbeloa.
"Agora é hora de seguir em frente, e toda a nossa atenção está voltada para o Clásico e no restante da temporada, para levar o clube de volta ao topo, que é onde ele deve estar", disse Tchouaméni em comunicado publicado na sexta-feira.
O incidente serviu para colocar os holofotes sobre o vestiário do Real Madrid, poucos dias depois de o astro francês Kylian Mbappé ter sido alvo de críticas por uma viagem à Itália enquanto estava lesionado.
Mbappé viajou enquanto o time merengue jogava contra o Espanyol no último domingo para adiar a comemoração do título do Barça.
"Todos os torcedores do Real Madrid sabem do esforço que ele fez para vir para o clube", defendeu Arbeloa neste sábado.
Recuperado da lesão muscular, o atacante francês está à disposição do treinador para o jogo contra o Barça, mas ainda não se sabe se será titular ou se começará no banco de reservas.
- Levantar o troféu em casa -
Com Mbappé voltando de lesão, o brasileiro Vinícius Júnior, autor dos dois gols da vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Espanyol na semana passada, será a principal peça ofensiva de Arbeloa no Camp Nou.
Parar Vini é a principal preocupação do técnico do Barcelona, Hansi Flick, cuja equipe quer levantar o troféu em casa contra o maior rival.
"Queremos ganhar o título pela segunda vez consecutiva. Não é normal fazer isso na Espanha e é isso o que queremos, nada mais, nada menos", declarou Flick neste sábado.
"Queremos vencer em casa. Jogamos em casa, temos uma equipe fantástica, com muita qualidade, e a torcida está nos apoiando", acrescentou o técnico do Barça.
O time catalão chega para a partida em grande fase, após dez vitórias consecutivas no campeonato, enquanto o Real Madrid perdeu três e empatou duas vezes nesse período.
Situação favorável para o Barcelona conquistar o Campeonato Espanhol pela primeira vez na história diretamente em um Clássico.
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