Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Novos ataques jihadistas no Mali deixam dezenas de mortos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/05/2026 19:06

compartilhe

SIGA

Novos ataques jihadistas deixaram dezenas de mortos na sexta-feira, no centro do Mali, após uma ofensiva sem precedentes no fim de abril de grupos armados jihadistas contra a junta no poder, indicaram neste sábado (9) fontes de segurança e locais. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ataques na mesma região, reivindicados pelos jihadistas do grupo JNIM, já haviam causado ao menos 30 mortes na quarta-feira. 

Segundo um responsável local, “os grupos armados voltaram ontem (sexta-feira) e atacaram novas aldeias (em particular Kouroude e Dougara), fazendo subir o balanço para mais de 70 mortos” no total, pelos ataques de quarta e sexta-feira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sd-str-lar-sjd/mba/cjc/mvl/ic

Tópicos relacionados:

conflito jihadistas mali massacre

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay