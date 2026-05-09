Novos ataques jihadistas no Mali deixam dezenas de mortos

Novos ataques jihadistas deixaram dezenas de mortos na sexta-feira, no centro do Mali, após uma ofensiva sem precedentes no fim de abril de grupos armados jihadistas contra a junta no poder, indicaram neste sábado (9) fontes de segurança e locais.

Ataques na mesma região, reivindicados pelos jihadistas do grupo JNIM, já haviam causado ao menos 30 mortes na quarta-feira.

Segundo um responsável local, “os grupos armados voltaram ontem (sexta-feira) e atacaram novas aldeias (em particular Kouroude e Dougara), fazendo subir o balanço para mais de 70 mortos” no total, pelos ataques de quarta e sexta-feira.

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