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Irã ameaça atacar alvos americanos em caso de ataques contra seus petroleiros

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Repórter
09/05/2026 18:06

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A Guarda Revolucionária do Irã ameaçou, neste sábado (9), atacar “alvos dos Estados Unidos na região” e “navios inimigos” em caso de agressão contra seus petroleiros, informaram meios de comunicação iranianos. 

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“Qualquer ataque contra petroleiros e navios comerciais iranianos provocará uma resposta dura contra um dos centros dos Estados Unidos na região, assim como contra navios inimigos”, declarou o comandante da Marinha da Guarda Revolucionária, o exército ideológico de Teerã, segundo a televisão pública Irib e a agência Isna. 

Essas ameaças ocorrem um dia após ataques do exército americano contra dois petroleiros iranianos no Golfo de Omã.

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bar/ev/mvl/dg/ic

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