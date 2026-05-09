Galatasaray é campeão turco pelo 4ª ano consecutivo
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O Galatasaray conquistou neste sábado (9) seu quarto título consecutivo do Campeonato Turco, igualando seu recorde anterior, ao vencer em casa o Antalyaspor por 4 a 2.
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O clube de Istambul, que tem quatro pontos de vantagem sobre seu arquirrival, o Fenerbahçe, faltando uma rodada para o fim do campeonato, havia dado um grande passo rumo ao título ao bater o Fener por 3 a 0 duas rodadas antes.
Comandado pelo artilheiro Victor Osimhen, o Galatasaray também consegue uma vaga direta na próxima edição da Liga dos Campeões.
O clube mais vitorioso da Turquia já havia conquistado quatro títulos consecutivos nos anos 1990.
Sem ser campeão há 12 anos, a maior seca de sua história, o Fenerbahçe demitiu seu treinador e seu diretor esportivo no dia seguinte à derrota no clássico, no final de abril.
O Fener, que em janeiro se reforçou com os franceses N'Golo Kanté e Matteo Guendouzi, pode dispensar o goleiro brasileiro Ederson na próxima janela de transferências, após um final de temporada catastrófico.
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