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Celta vence Atlético de Madrid e segue sonhando com a Champions

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Repórter
09/05/2026 17:18

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O Celta de Vigo segue sonhando com a Liga dos Campeões após vencer o Atlético de Madrid por 1 a 0 neste sábado (9), pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol.

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Com mais um gol de Borja Iglesias (62'), o Celta (6º) somou três pontos valiosos para continuar na disputa pela 5ª colocação, a última que dá vaga na Champions, atualmente ocupada pelo Betis.

"Estamos muito felizes por ainda estarmos na briga e vamos tentar", disse Iglesias à plataforma DAZN após o jogo.

Por sua vez, o Atlético, eliminado na semifinal da Champions pelo Arsenal na terça-feira passada, se mantém na quarta colocação, sem aspirações no campeonato e já garantido na principal competição continental da próxima temporada.

- Sevilla ganha fôlego -

Mais cedo, o Sevilla venceu o Espanhol por 2 a 1, de virada, e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento.

Tyrhys Dolan (56') abriu o placar no início do segundo tempo para o time catalão, mas Andrés Castrín (82') e Akor Adams (90'+1) garantiram a virada para os donos da casa no estádio Ramón Sánchez Pizjuán.

Com o resultado, o Sevilla sobe para a 12ª posição na tabela e abre três pontos de vantagem sobre o Alavés (18º), time que abre a zona de rebaixamento e que ficou no empate em 1 a 1 com o Elche (13º) no primeiro jogo deste sábado.

Já o Espanyol (15º) chega à impressionante marca negativa de 18 jogos consecutivos sem vencer no campeonato (12 derrotas e seis empates). Com a última vitória no dia 22 de dezembro (2 a 1 sobre o Athletic Bilbao), a equipe fica em situação mais delicada na luta pela permanência na primeira divisão.

A 35ª rodada do Campeonato Espanhol terminará no domingo com o Clássico entre Barcelona e Real Madrid, no Camp Nou, com o time 'blaugrana' dependendo de pelo menos um empate para selar o título.

--- Jogos da 35ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 8 de maio

   Levante - Osasuna                              3 - 2

  

   Sábado, 9 de maio

   Elche - Alavés                                 1 - 1

   Sevilla - Espanyol                             2 - 1

   Atlético de Madrid - Celta                     0 - 1

   (16h00) Real Sociedad - Betis                       

  

   Domingo, 10 de maio

   (09h00) Mallorca - Villarreal                       

   (11h15) Athletic Bilbao - Valencia                  

   (13h30) Real Oviedo - Getafe                        

   (16h00) Barcelona - Real Madrid                     

  

   Segunda-feira, 11 de maio

   (16h00) Rayo Vallecano - Girona                     

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Barcelona               88  34  29   1   4  89  31  58

    2. Real Madrid             77  34  24   5   5  70  31  39

    3. Villarreal              68  34  21   5   8  64  39  25

    4. Atlético de Madrid      63  35  19   6  10  58  38  20

    5. Betis                   53  34  13  14   7  52  41  11

    6. Celta                   50  35  13  11  11  49  44   5

    7. Getafe                  44  34  13   5  16  28  36  -8

    8. Athletic Bilbao         44  34  13   5  16  40  50 -10

    9. Real Sociedad           43  34  11  10  13  52  53  -1

   10. Osasuna                 42  35  11   9  15  42  45  -3

   11. Rayo Vallecano          42  34  10  12  12  35  41  -6

   12. Sevilla                 40  35  11   7  17  43  56 -13

   13. Elche                   39  35   9  12  14  46  54  -8

   14. Valencia                39  34  10   9  15  37  50 -13

   15. Espanyol                39  35  10   9  16  38  53 -15

   16. Mallorca                38  34  10   8  16  42  51  -9

   17. Girona                  38  34   9  11  14  36  51 -15

   18. Alavés                  37  35   9  10  16  41  54 -13

   19. Levante                 36  35   9   9  17  41  57 -16

   20. Real Oviedo             28  34   6  10  18  26  54 -28

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