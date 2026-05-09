Putin afirma que guerra com Ucrânia se aproxima do fim
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou neste sábado (9) que a guerra na Ucrânia "está se aproximando do fim" e criticou duramente os países ocidentais por ajudarem esse país.
"Começaram a intensificar o confronto com a Rússia, que continua até hoje. Acredito que está se aproximando do fim, mas ainda é um assunto sério", disse Putin a jornalistas.
