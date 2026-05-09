City vence Brentford e coloca pressão no Arsenal; Liverpool e Chelsea empatam

O Manchester City venceu o Brentford por 3 a 0 neste sábado (9) para continuar sonhando com o título do Campeonato Inglês, embora o líder Arsenal continue dependendo de suas próprias forças para levantar a taça.

Com a vitória, os 'Citizens' ficam a dois pontos dos 'Gunners', que no domingo visitam o West Ham (18º) nesta 36ª rodada.

O time do técnico Pep Guardiola confirmou sua superioridade no segundo tempo marcando com Jérémy Doku (60'), Erling Haaland (75') e Omar Marmoush (90'+2), melhorando seu saldo de gols, que pode ser crucial na disputa pelo título.

- Doku em grande fase -

Doku teve outra grande atuação, cinco dias depois de marcar dois gols e evitar a derrota do City diante do Everton (3 a 3).

O atacante belga de 23 anos abriu o placar com um belo chute colocado no ângulo esquerdo do goleiro Caoimhin Kelleher.

Minutos depois, Haaland precisou de duas tentativas para marcar de calcanhar seu 26º gol no campeonato, antes dar o passe para Marmoush fazer o terceiro nos acréscimos.

Na próxima quarta-feira, o time de Manchester recebe o Crystal Palace em jogo adiado da 31ª rodada, antes de encerrar sua campanha contra Bournemouth e Aston Villa.

- Liverpool e Chelsea empatam -

Mais cedo, Liverpool e Chelsea empataram em 1 a 1 em Anfield, um resultado que não serve para nenhuma das duas equipes em seus objetivos nesta reta final do campeonato.

Para os 'Blues', que ocupam a nona posição e não têm mais chances de classificação para a próxima Liga dos Campeões, o empate serve para encerrar a série de seis derrotas seguidas antes da final da Copa da Inglaterra contra o Manchester City, no sábado que vem.

Já os 'Reds', em quarto, ainda não conseguiram garantir vaga na Champions.

Jogando em casa, o Liverpool saiu na frente aos seis minutos com um gol do holandês Ryan Gravenberch, aproveitando assistência do jovem atacante Rio Ngumoha, de 17 anos, titular no lugar do lesionado Florian Wirtz.

Mas o Chelsea chegou ao empate ainda no primeiro tempo (35'), em uma cobrança de falta de Enzo Fernández que entrou no canto do goleiro Giorgi Mamardashvili.

O time londrino poderia ter saído com a vitória se não fosse o impedimento de Marc Cucurella que invalidou o gol de Cole Palmer logo depois do intervalo (49').

O susto acordou o Liverpool, que dominou o segundo tempo e também teve um gol anulado por impedimento de Cody Gakpo antes de Curtis Jones marcar (58').

Os 'Reds' mereciam a vitória pelo número de chances criadas, como nos chutes de Dominik Szoboszlai, o primeiro defendido pelo goleiro Filip Jorgensen (59') e o segundo que parou na trave (71'), e uma cabeçada do capitão Virgil van Dijk que passou por cima do travessão (79').

--- Jogos da 36ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

Sábado, 9 de maio

Liverpool - Chelsea 1 - 1

Brighton - Wolverhampton 3 - 0

Sunderland - Manchester United 0 - 0

Fulham - Bournemouth 0 - 1

Manchester City - Brentford 3 - 0

Domingo, 10 de maio

(10h00) Crystal Palace - Everton

Burnley - Aston Villa

Nottingham - Newcastle

(12h30) West Ham - Arsenal

Segunda-feira, 11 de maio

(16h00) Tottenham - Leeds

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 76 35 23 7 5 67 26 41

2. Manchester City 74 35 22 8 5 72 32 40

3. Manchester United 65 36 18 11 7 63 48 15

4. Liverpool 59 36 17 8 11 60 48 12

5. Aston Villa 58 35 17 7 11 48 44 4

6. Bournemouth 55 36 13 16 7 56 52 4

7. Brighton 53 36 14 11 11 52 42 10

8. Brentford 51 36 14 9 13 52 49 3

9. Chelsea 49 36 13 10 13 55 49 6

10. Everton 48 35 13 9 13 44 44 0

11. Fulham 48 36 14 6 16 44 50 -6

12. Sunderland 48 36 12 12 12 37 46 -9

13. Newcastle 45 35 13 6 16 49 51 -2

14. Leeds 43 35 10 13 12 47 52 -5

15. Crystal Palace 43 34 11 10 13 36 42 -6

16. Nottingham 42 35 11 9 15 44 46 -2

17. Tottenham 37 35 9 10 16 45 54 -9

18. West Ham 36 35 9 9 17 42 61 -19

19. Burnley 20 35 4 8 23 35 71 -36

20. Wolverhampton 18 36 3 9 24 25 66 -4

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