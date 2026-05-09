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City vence Brentford e coloca pressão no Arsenal; Liverpool e Chelsea empatam

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Repórter
09/05/2026 16:18

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O Manchester City venceu o Brentford por 3 a 0 neste sábado (9) para continuar sonhando com o título do Campeonato Inglês, embora o líder Arsenal continue dependendo de suas próprias forças para levantar a taça.

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Com a vitória, os 'Citizens' ficam a dois pontos dos 'Gunners', que no domingo visitam o West Ham (18º) nesta 36ª rodada.

O time do técnico Pep Guardiola confirmou sua superioridade no segundo tempo marcando com Jérémy Doku (60'), Erling Haaland (75') e Omar Marmoush (90'+2), melhorando seu saldo de gols, que pode ser crucial na disputa pelo título. 

- Doku em grande fase -

Doku teve outra grande atuação, cinco dias depois de marcar dois gols e evitar a derrota do City diante do Everton (3 a 3).

O atacante belga de 23 anos abriu o placar com um belo chute colocado no ângulo esquerdo do goleiro Caoimhin Kelleher.

Minutos depois, Haaland precisou de duas tentativas para marcar de calcanhar seu 26º gol no campeonato, antes dar o passe para Marmoush fazer o terceiro nos acréscimos.

Na próxima quarta-feira, o time de Manchester recebe o Crystal Palace em jogo adiado da 31ª rodada, antes de encerrar sua campanha contra Bournemouth e Aston Villa. 

- Liverpool e Chelsea empatam -

Mais cedo, Liverpool e Chelsea empataram em 1 a 1 em Anfield, um resultado que não serve para nenhuma das duas equipes em seus objetivos nesta reta final do campeonato.

Para os 'Blues', que ocupam a nona posição e não têm mais chances de classificação para a próxima Liga dos Campeões, o empate serve para encerrar a série de seis derrotas seguidas antes da final da Copa da Inglaterra contra o Manchester City, no sábado que vem.

Já os 'Reds', em quarto, ainda não conseguiram garantir vaga na Champions.

Jogando em casa, o Liverpool saiu na frente aos seis minutos com um gol do holandês Ryan Gravenberch, aproveitando assistência do jovem atacante Rio Ngumoha, de 17 anos, titular no lugar do lesionado Florian Wirtz.

Mas o Chelsea chegou ao empate ainda no primeiro tempo (35'), em uma cobrança de falta de Enzo Fernández que entrou no canto do goleiro Giorgi Mamardashvili.

O time londrino poderia ter saído com a vitória se não fosse o impedimento de Marc Cucurella que invalidou o gol de Cole Palmer logo depois do intervalo (49').

O susto acordou o Liverpool, que dominou o segundo tempo e também teve um gol anulado por impedimento de Cody Gakpo antes de Curtis Jones marcar (58').

Os 'Reds' mereciam a vitória pelo número de chances criadas, como nos chutes de Dominik Szoboszlai, o primeiro defendido pelo goleiro Filip Jorgensen (59') e o segundo que parou na trave (71'), e uma cabeçada do capitão Virgil van Dijk que passou por cima do travessão (79').

--- Jogos da 36ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sábado, 9 de maio

   Liverpool - Chelsea                            1 - 1

   Brighton - Wolverhampton                       3 - 0

   Sunderland - Manchester United                 0 - 0

   Fulham - Bournemouth                           0 - 1

   Manchester City - Brentford                    3 - 0

  

   Domingo, 10 de maio

   (10h00) Crystal Palace - Everton                    

           Burnley - Aston Villa                       

           Nottingham - Newcastle                      

   (12h30) West Ham - Arsenal                          

  

   Segunda-feira, 11 de maio

   (16h00) Tottenham - Leeds                           

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 76  35  23   7   5  67  26  41

    2. Manchester City         74  35  22   8   5  72  32  40

    3. Manchester United       65  36  18  11   7  63  48  15

    4. Liverpool               59  36  17   8  11  60  48  12

    5. Aston Villa             58  35  17   7  11  48  44   4

    6. Bournemouth             55  36  13  16   7  56  52   4

    7. Brighton                53  36  14  11  11  52  42  10

    8. Brentford               51  36  14   9  13  52  49   3

    9. Chelsea                 49  36  13  10  13  55  49   6

   10. Everton                 48  35  13   9  13  44  44   0

   11. Fulham                  48  36  14   6  16  44  50  -6

   12. Sunderland              48  36  12  12  12  37  46  -9

   13. Newcastle               45  35  13   6  16  49  51  -2

   14. Leeds                   43  35  10  13  12  47  52  -5

   15. Crystal Palace          43  34  11  10  13  36  42  -6

   16. Nottingham              42  35  11   9  15  44  46  -2

   17. Tottenham               37  35   9  10  16  45  54  -9

   18. West Ham                36  35   9   9  17  42  61 -19

   19. Burnley                 20  35   4   8  23  35  71 -36

   20. Wolverhampton           18  36   3   9  24  25  66 -4

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