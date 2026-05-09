Putin afirma que ainda não recebeu proposta da Ucrânia sobre troca de prisioneiros
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou neste sábado (9) que ainda não recebeu nenhuma proposta da Ucrânia sobre uma troca de prisioneiros, como havia anunciado na véspera Donald Trump.
"Confiamos que a parte ucraniana responda à proposta formulada pelo presidente dos Estados Unidos. Infelizmente, até agora não recebemos nenhuma proposta", destacou.
