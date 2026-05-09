Inter comemora título italiano com vitória sobre Lazio

AFP
AFP
09/05/2026 15:42

Em seu primeiro jogo desde a conquista do Campeonato Italiano na semana passada, a Inter de Milão venceu a Lazio fora de casa por 3 a 0 neste sábado (9), pela 36ª rodada.

A partida serviu de aperitivo para a final da Copa da Itália, justamente entre Inter e Lazio, que será disputada na próxima quarta-feira.

Os 'nerazzurri' mostraram que estão em forma para buscar o segundo título nacional e saíram na frente no Estádio Olímpico da capital italiana logo aos seis minutos com um gol de Lautaro Martínez, titular pela primeira vez em mais de um mês, que aproveitou uma assistência perfeita de Marcus Thuram.

Afetado por problemas musculares nas últimas semanas, Lautaro é o artilheiro da Serie A com 17 gols.

O atacante argentino também deu o passe para Petar Sucic marcar o segundo da Inter (39'), antes de Henrikh Mkhitaryan fechar o placar (76').

A Lazio ficou com um jogador a menos no segundo tempo (59'), quando Alessio Romagnoli foi expulso por uma entrada dura sobre Ange-Yoan Bonny.

Com esta 27ª vitória no campeonato, o time de Milão tem agora 15 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Napoli, que na segunda-feira fecha a rodada recebendo o Bologna (10º).

Caso seja campeã da Copa da Itália, a Inter conquistaria a terceira "dobradinha" nacional de sua história, repetindo as temporadas de 2005/2006 e 2009/2010.

A Lazio, oitava colocada (51 pontos), espera que um título da Copa, que seria o primeiro troféu da equipe desde 2019, acalme os ânimos da torcida, muito insatisfeita com a diretoria do clube romano.

--- Jogos da 36ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 8 de maio

   Torino - Sassuolo                              2 - 1

  

   Sábado, 9 de maio

   Cagliari - Udinese                             0 - 2

   Lazio - Inter                                  0 - 3

   (15h45) Lecce - Juventus                            

  

   Domingo, 10 de maio

   (07h30) Hellas Verona - Como                        

   (10h00) Cremonese - Pisa                            

           Fiorentina - Genoa                          

   (13h00) Parma - Roma                                

   (15h45) Milan - Atalanta                            

  

   Segunda-feira, 11 de maio

   (15h45) Napoli - Bologna                            

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   85  36  27   4   5  85  31  54

    2. Napoli                  70  35  21   7   7  52  33  19

    3. Milan                   67  35  19  10   6  48  29  19

    4. Juventus                65  35  18  11   6  58  30  28

    5. Roma                    64  35  20   4  11  52  29  23

    6. Como                    62  35  17  11   7  59  28  31

    7. Atalanta                55  35  14  13   8  47  32  15

    8. Lazio                   51  36  13  12  11  39  37   2

    9. Udinese                 50  36  14   8  14  45  46  -1

   10. Bologna                 49  35  14   7  14  42  41   1

   11. Sassuolo                49  36  14   7  15  44  46  -2

   12. Torino                  44  36  12   8  16  41  59 -18

   13. Parma                   42  35  10  12  13  25  42 -17

   14. Genoa                   40  35  10  10  15  40  48  -8

   15. Fiorentina              37  35   8  13  14  38  49 -11

   16. Cagliari                37  36   9  10  17  36  51 -15

   17. Lecce                   32  35   8   8  19  24  47 -23

   18. Cremonese               28  35   6  10  19  27  53 -26

   19. Hellas Verona           20  35   3  11  21  24  57 -33

   20. Pisa                    18  35   2  12  21  25  63 -38

