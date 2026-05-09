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Chefe da Red Bull diz que Verstappen está 'no coração do projeto' da equipe

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AFP
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Repórter
09/05/2026 15:08

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O chefe da Red Bull, Laurent Mekies, afirmou neste sábado (9) que o piloto holandês Max Verstappen está "no corão do projeto" da equipe, respondendo aos rumores sobre uma eventual saída do tetracampeão mundial de Fórmula 1.

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"Max está no coração do projeto. Ele está conosco em todos os assuntos, envolvido em todas as nossas decisões estratégicas para o futuro", declarou Mekies à AFP antes do Grande Prêmio da França Histórico, no circuito Paul Ricard, em Le Castellet, que consiste em três dias de corridas para celebrar a história da F1 usando carros projetados entre 1970 e 2000.

Verstappen conquistou seus quatro títulos correndo pela Red Bull (2021-2024), mas no ano passado foi superado pelo britânico Lando Norris (McLaren) e está tendo um início de temporada complicado em 2026.

O holandês não está satisfeito com o novo regulamento de motores, agora 50% elétricos e 50% à combustão, o que o levou inclusive a ameaçar deixar a competição.

No GP de Miami, no final de semana passado, foram feitos "ajustes" em relação à potência elétrica e ele conseguiu terminar em quinto lugar.

Verstappen "está tão frustrado quanto nós com a falta de desempenho do carro nos três primeiros Grandes Prêmios e com a complexidade inicial do regulamento de 2026", reconheceu Mekies.

"Mas acabamos de comemorar os dez anos de Max na Oracle Red Bull Racing. Enquanto pudermos, como temos feito há anos, dar a ele um carro rápido, vocês verão Max sorrindo", disse o diretor de equipe.

"O resto faz parte do ruído normal da Fórmula 1, e isso varia dependendo se o fim de semana é bom ou ruim", concluiu Mekies.

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nr/smr/dr/pm/cb

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