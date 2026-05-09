Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Número 1 do mundo, Aryna Sabalenka cai na 3ª rodada do WTA 1000 de Roma

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/05/2026 13:56

compartilhe

SIGA

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, foi eliminada neste sábado (9) do WTA 1000 de Roma, o último grande torneio da temporada de saibro antes de Roland Garros (24 de maio - 7 de junho), derrotada na terceira rodada pela romena Sorana Cirstea (N.27).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Cirstea venceu o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 2-6, 6-3 e 7-5, em duas horas e 13 minutos, e impôs a Sabalenka sua terceira derrota no ano.

A bielorrussa de 28 anos, finalista em Roma em 2024, mostrou dificuldades físicas devido a dores no quadril, o que a obrigou a pedir atendimento médico durante o terceiro set, aumentando ainda mais as dúvidas sobre suas condições para o torneio de Roland Garros.

Sabalenka vinha de uma temporada praticamente perfeita, chegando à final do Aberto da Austrália e conquistando títulos em Brisbane, Indian Wells e Miami.

No saibro, no entanto, foi eliminada nas quartas de final em Madri pela americana Hailey Baptiste, e agora sofre outra decepção em Roma, um dos poucos torneios WTA 1000 que ainda não conquistou.

No ano passado, a número 1 do mundo foi derrotada na final de Roland Garros pela americana Coco Gauff.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jr/dr/pm/cb

Tópicos relacionados:

atp blr ita tenis wta

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay