Irã confirma participação na Copa, mas pede garantias aos organizadores

A Federação de Futebol do Irã (FFIRI) confirmou neste sábado (9) a participação de sua seleção na Copa do Mundo que começará daqui a um mês, mas exigiu que os países anfitriões (Estados Unidos, México e Canadá) aceitem suas condições, em meio à guerra no Oriente Médio.

O anúncio acontece após as autoridades migratórias do Canadá negarem a entrada em seu território do presidente da FFIRI no mês passado, antes do Congresso da Fifa, por conta de seus vínculos com o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (CGRI), braço ideológico das forças armadas iranianas, que o governo canadense classificou como grupo terrorista em 2024.

A presença do Irã no torneio, que será disputado de 11 de junho a 19 de julho, ficou em dúvida desde o início da guerra no Oriente Médio, em fevereiro, após os ataques de Estados Unidos e Israel.

"Com certeza estaremos no Mundial de 2026, mas os anfitriões devem levar em conta as nossas preocupações", diz a nota publicada pela FFIRI em seu site.

"Vamos participar do torneio, mas sem nenhum retrocesso em relação às nossas crenças, cultura e convicções", acrescenta o texto.

O presidente da FFIRI, Mehdi Taj, declarou na sexta-feira à televisão estatal que o governo iraniano tem dez exigências para participar do torneio, buscando garantias sobre o tratamento que a delegação vai receber.

As condições incluem a concessão de vistos e o respeito aos membros da seleção, à bandeira da equipe e ao hino nacional durante o torneio, assim como uma alta segurança nos aeroportos, hotéis e trajetos até os estádios.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou que os jogadores iranianos serão bem recebidos, mas advertiu que os Estados Unidos ainda podem negar a entrada de membros da delegação com vínculos com o CGRI, também considerado como organização terrorista por Washington.

"Todos os jogadores e comissão técnica, especialmente os que cumpriram seu serviço militar no Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, como Mehdi Taremi e Ehsan Hajsafi, terão que receber vistos sem nenhum problema", reiterou Taj.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, garantiu que o Irã disputará seus jogos da Copa nos Estados Unidos, como previsto.

O Irã, que ficará concentrado na cidade de Tucson, no Arizona, estreia na competição contra a Nova Zelândia no dia 15 de junho, em Los Angeles, onde também enfrentará a Bélgica seis dias depois.

No dia 27, a equipe encerra sua participação na fase de grupos contra o Egito, em Seattle.

"Nenhuma força externa pode privar o Irã de participar de uma Copa para a qual se classificou com méritos", encerra a FFIRI.

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