Avião atropela e mata pedestre ao tentar decolar no aeroporto de Denver

Um pedestre que atravessou o perímetro de segurança do Aeroporto Internacional de Denver, nos Estados Unidos, morreu após ser atropelado por um avião que se preparava para decolar, informou o aeroporto neste sábado (9).

"O pedestre cruzou a cerca do perímetro e foi atropelado apenas dois minutos depois, enquanto atravessava a pista. Morreu, acredita-se que não fosse funcionário do aeroporto e ainda não foi identificado", acrescentou em um comunicado.

O acidente envolveu um avião da Frontier Airlines e ocorreu por volta das 23h19 locais de sexta-feira (2h19 deste sábado em Brasília).

Entre os passageiros do voo, "12 pessoas relataram ferimentos leves e cinco delas foram levadas para hospitais locais", informou o aeroporto.

Uma gravação de áudio publicada anteriormente no site especializado ATC.com captou a conversa entre um piloto e os controladores aéreos: "Estamos parando na pista, acabamos de atingir alguém, temos um incêndio em um motor. (...) Havia uma pessoa caminhando pela pista", relatou o piloto.

Segundo um comunicado da Frontier Airlines enviado aos meios de comunicação, "foi detectada fumaça na cabine e os pilotos abortaram a decolagem. Posteriormente, os passageiros foram evacuados em segurança pelos escorregadores de emergência como medida de precaução".

De acordo com a empresa, a aeronave, um Airbus A321, transportava 224 passageiros e sete tripulantes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

hol-cha/pno/dg/mr/am