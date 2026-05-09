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Magyar é formalmente eleito premiê da Hungria, encerrando ciclo Orbán

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Repórter
09/05/2026 11:46

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Peter Magyar, vencedor claro das eleições de abril, foi oficialmente eleito neste sábado (9) novo primeiro-ministro da Hungria, em uma jornada que encerrou o longo ciclo marcado pela liderança do nacionalista Viktor Orbán.

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Em seu primeiro discurso diante do Parlamento húngaro como primeiro-ministro, Magyar prometeu "servir" ao país, não "reinar" sobre ele.

"Não reinarei na Hungria, mas servirei ao meu país. Vou servi-lo enquanto meus serviços forem úteis e a nação precisar", declarou.

Magyar também destacou que "milhões de pessoas optaram pela mudança" na Hungria, após 16 anos de Orbán como primeiro-ministro.

De Bruxelas, a presidente da Comissão Europeia (braço executivo da UE), Ursula von der Leyen — que tinha uma relação tensa com Orbán — felicitou o novo primeiro-ministro.

"Nossos corações estão em Budapeste. A esperança e a promessa de renovação são um sinal poderoso nestes tempos difíceis. Temos um trabalho importante pela frente", afirmou.

Por sua vez, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, saudou "um novo capítulo na história da Hungria".

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mg-oaa/pz/ahg/mab/am

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