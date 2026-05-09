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Reino Unido enviará um destróier ao Oriente Médio para futura missão em Ormuz

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Repórter
09/05/2026 10:12

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O Reino Unido anunciou neste sábado (9) que vai "pré-posicionar no Oriente Médio" um destróier, o HMS Dragon, atualmente no Mediterrâneo, com vistas a uma futura missão internacional de proteção do transporte marítimo no Estreito de Ormuz.

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A iniciativa responde a uma exigência de "planejamento rigoroso", para que o Reino Unido esteja pronto "para garantir a segurança do estreito, quando as condições permitirem", no âmbito de uma coalizão internacional co-liderada com a França, precisou o Ministério britânico da Defesa.

A segurança do Estreito de Ormuz é um dos pontos-chave do conflito iniciado em 28 de fevereiro com os bombardeios israelense-americanos ao Irã, interrompidos graças à trégua que entrou em vigor em 8 de abril.

A quase obstrução dessa via, pela qual transitavam antes do conflito 20% do petróleo e do gás natural liquefeito consumidos em nível mundial, transformou-se em uma dor de cabeça global, causando problemas de abastecimento de combustível na Ásia, dificuldades para companhias aéreas e inflação na Europa.

O Irã pretende cobrar taxas pelo trânsito através do Estreito de Ormuz, algo ao qual os Estados Unidos se opõem firmemente em nome da liberdade de navegação.

A república islâmica bombardeou embarcações na região em represália pela ofensiva israelense-americana. O bloqueio é duplo, já que Washington também aplica desde 13 de abril um bloqueio naval aos portos iranianos, para impedir que exportem petróleo a partir deles.

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mhc/avl/ahg/am

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