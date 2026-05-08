'Hondurasgate', áudios revelam suposta trama dos EUA contra esquerda na América Latina

Áudios vazados por um meio de comunicação digital revelam uma suposta trama de Estados Unidos, Israel, Honduras e Argentina para desestabilizar governos de esquerda da América Latina, disse nesta sexta-feira (8) uma responsável por sua difusão.

O ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández, que recebeu indulto de Donald Trump quando cumpria 45 anos de prisão por narcotráfico, está no centro dessas revelações, feitas pelo Diario Red, fundado pelo ex-vice-presidente espanhol Pablo Iglesias.

"O que os áudios revelam é que os Estados Unidos, com Trump, e Israel, com [o primeiro-ministro] Benjamin Netanyahu, desenvolveram uma rede de corrupção" para tornar Hernández "um de seus principais operadores para posicionar sua ingerência" na região, disse à AFP Valeria Duarte, coordenadora da investigação.

Nas gravações, um homem, que segundo o Diario Red e o site Hondurasgate.ch seria Hernández, dialoga supostamente com o presidente de Honduras, Nasry Asfura, e vários políticos hondurenhos, aos quais ele assegura que seu indulto foi resultado do lobby israelense.

"O primeiro-ministro de Israel vai nos dar o seu apoio. Somos muito gratos a ele, eles desempenharam um papel fundamental. Na verdade, eles tiveram tudo a ver com a minha libertação e com as negociações", diz uma gravação de 20 de janeiro.

"Claramente não é a minha voz", reagiu Hernández no X, enquanto Asfura mantém o silêncio.

As conversas ocorreram no WhatsApp, no Signal e no Telegram, entre janeiro e abril, e sua veracidade foi comprovada com o software de análise de voz Phonexia Voice Inspector, indicou Duarte.

Hernández recebeu o indulto às vésperas das eleições de 2025 que Asfura ganhou de forma apertada em meio a ameaças de Trump de cortar a ajuda a Honduras caso ele não fosse eleito. O ex-presidente está em liberdade nos Estados Unidos.

Em outro áudio de 30 de janeiro, em uma conversa, segundo o veículo de informação, entre Asfura e Hernández, este pede ao mandatário 150.000 dólares para "montar uma célula informativa" nos Estados Unidos.

"Haverá alguns expedientes contra México e Colômbia", afirma supostamente o ex-mandatário que, em outra conversa com a vice-presidente hondurenha, Antonieta Mejía, afirma que o presidente argentino Javier Milei fornecerá 350.000 dólares para este projeto e "extirpar o câncer da esquerda" na América Latina.

Nos registros, Hernández supostamente argumenta que Asfura deve a ele a eleição e que retornará a Honduras.

Após essas revelações, o presidente colombiano Gustavo Petro questionou na quarta-feira, na rede social X, quais seriam as razões de Netanyahu para "pagar para libertar um grande narcotraficante".

Nesse mesmo dia, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, atribuiu a trama a um esforço da "direita internacional" para difundir falsidades que não vão lhe fazer "cócegas".

A AFP não pôde verificar de forma independente a veracidade dos áudios.

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