Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump diz que espera 'esta noite' resposta do Irã à proposta para pôr fim ao conflito

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/05/2026 20:36

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (8) que esperava "esta noite" a resposta do Irã à mais recente proposta de Washington sobre um acordo para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Supostamente vou receber uma carta esta noite, então veremos o que acontece", disse Trump aos jornalistas em frente à Casa Branca.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sst/des/cr/cjc/am

Tópicos relacionados:

diplomacia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay