Trump diz que espera 'esta noite' resposta do Irã à proposta para pôr fim ao conflito

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (8) que esperava "esta noite" a resposta do Irã à mais recente proposta de Washington sobre um acordo para pôr fim à guerra no Oriente Médio.

"Supostamente vou receber uma carta esta noite, então veremos o que acontece", disse Trump aos jornalistas em frente à Casa Branca.

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