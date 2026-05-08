Síria prende general da era Assad acusado de ataque químico

A Síria anunciou nesta sexta-feira (8) a prisão do ex-general Jhardal Ahmed Dayoub, acusado de ter participado, durante a era do presidente deposto Bashar al Assad, de um dos ataques químicos mais mortais da guerra civil no país.

Em agosto de 2013, o Exército sob comando de Assad foi acusado de usar armas químicas contra áreas então controladas pelos rebeldes, causando a morte de mais de 1.400 homens, mulheres e crianças, segundo os serviços de inteligência americanos e organizações de direitos humanos.

Com a Síria no auge da guerra civil, o governo Assad negou qualquer responsabilidade, mas concordou em entregar seu arsenal químico para evitar ataques dos Estados Unidos.

Assad permaneceu no poder por mais de uma década, até ser derrubado em 2024 por rebeldes de tendência islamista liderados pelo atual presidente Ahmed al Sharaa.

Nesta sexta-feira, o Ministério do Interior sírio informou a prisão de "Jhardal Ahmed Dayoub, ex-general de brigada das forças do regime deposto (...) por sua participação direta em violações sistemáticas contra civis".

O ministério acusou Dayoub de estar "implicado em ataques químicos durante seu serviço".

Dayoub, um dos últimos de uma série de altos funcionários da era Assad presos recentemente, também é acusado de execuções extrajudiciais e de coordenar ações com o Irã e o grupo libanês pró-Irã Hezbollah, ambos aliados do governo deposto.

O Ministério do Interior informou na noite desta sexta-feira que também havia prendido outro ex-general da era Assad, Sahl Fajr Hassan, acusado de participar de "operações repressivas contra o povo sírio" desde o início da revolta.

A guerra civil síria começou em 2011 com uma repressão brutal à dissidência que acabou desencadeando uma rebelião armada. Mais de meio milhão de pessoas morreram e milhões foram obrigadas ao exílio.

As novas autoridades sírias prometeram garantir justiça e responsabilização pelas atrocidades cometidas durante a era Assad.

Assad fugiu para Moscou quando seu país caiu nas mãos dos rebeldes em dezembro de 2024, encerrando de forma surpreendente décadas de domínio de seu clã.

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