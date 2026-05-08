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Frosinone se juntará ao Venezia na Serie A

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Repórter
08/05/2026 20:00

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O Frosinone vai disputar a quarta temporada de sua história na elite do futebol italiano, após garantir seu acesso nesta sexta-feira (8), na 38ª e última rodada da Serie B, com uma vitória contundente de 5 a 0 sobre o Mantova. 

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O clube da região do Lazio, localizado a 100 quilômetros ao sudeste de Roma, terminou o campeonato da segunda divisão na vice-liderança, com 81 pontos, atrás apenas do Venezia (82 pontos), que já havia assegurado seu acesso uma semana antes. 

O Venezia passou apenas uma temporada na Serie B, tendo sido rebaixado há um ano, enquanto o Frosinone jogou duas temporadas na segunda divisão desde sua última passagem pela elite, em 2023–24. 

A terceira e última vaga de acesso na Itália será definida após um torneio de playoffs envolvendo as equipes que terminaram entre o terceiro e o oitavo lugares, com Monza (3º) e Palermo (4º) despontando como favoritos. 

Duas das equipes que serão rebaixadas da elite para a segunda divisão já estão confirmadas: o lanterna Pisa e o Hellas Verona. 

Restando três rodadas para o fim da Serie A, uma última vaga de rebaixamento ainda está em aberto. Atualmente, ela é ocupada pelo Cremonese (18º, 28 pontos), que está quatro pontos atrás da primeira equipe fora da zona de rebaixamento, o Lecce (17º lugar, 32 pontos).

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jr/bm/dr/ma/aam

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