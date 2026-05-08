Levante vence Osasuna (3-2) de virada nos acréscimos e segue na luta contra o rebaixamento

AFP
AFP
AFP
AFP
Repórter
08/05/2026 19:36

O Levante ganhou uma importante dose de fôlego em sua luta pela permanência na elite do futebol espanhol após derrotar o Osasuna por 3 a 2 nesta sexta-feira (8), na partida que abriu a 35ª rodada do campeonato.

O meio-campista camaronês Karl Etta Eyong foi o herói da noite ao marcar o gol da vitória aos 90 minutos.

O jogo havia começado de forma desastrosa para o Levante, que se viu perdendo por 2 a 0 logo nos primeiros minutos, após um gol contra de Jeremy Toljan (3') e um gol do atacante croata Ante Budimir (11').

No entanto, o Osasuna (10º colocado), que jogou todo o segundo tempo com um a menos após a expulsão de Sergio Herrera (44'), não conseguiu segurar uma vitória que teria aumentado significativamente suas chances de classificação para as competições europeias na próxima temporada.

O Levante conseguiu empatar em 2 a 2 graças a dois gols de Víctor García (35' e 37'), antes do final dramático com o gol da vitória de Etta Eyong.

Com este resultado os 'Granotas' sobem da 19ª para a 18ª posição. Embora continuam na zona de rebaixamento, agora estão provisoriamente a apenas um ponto da última posição da zona de permanência na elite do futebol espanhol, atualmente ocupada pelo Sevilla (17º), que enfrenta o Espanyol (13º) no sábado.

O grande destaque desta 35ª rodada será o 'El Clásico' espanhol, que será disputado no domingo no Camp Nou, entre o Barcelona (1º) e o Real Madrid (2º).

Qualquer resultado nessa partida que não seja uma vitória da equipe madrilenha garantirá matematicamente o título da liga para o clube catalão.

--- Jogos da 35ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília)

Sexta-feira, 8 de maio

Levante - Osasuna 3 - 2

Sábado, 9 de maio

(09h00) Elche - Alavés

(11h15) Sevilla - Espanyol

(13h30) Atlético de Madrid - Celta Vigo

(16h00) Real Sociedad - Betis

Domingo, 10 de maio

(09h00) Mallorca - Villarreal

(11h15) Athletic Bilbao - Valencia

(13h30) Real Oviedo - Getafe

(16h00) Barcelona - Real Madrid

Segunda-feira, 11 de maio

(16h00) Rayo Vallecano - Girona

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. Barcelona 88 34 29 1 4 89 31 58

2. Real Madrid 77 34 24 5 5 70 31 39

3. Villarreal 68 34 21 5 8 64 39 25

4. Atlético de Madrid 63 34 19 6 9 58 37 21

5. Betis 53 34 13 14 7 52 41 11

6. Celta Vigo 47 34 12 11 11 48 44 4

7. Getafe 44 34 13 5 16 28 36 -8

8. Athletic Bilbao 44 34 13 5 16 40 50 -10

9. Real Sociedad 43 34 11 10 13 52 53 -1

10. Osasuna 42 35 11 9 15 42 45 -3

11. Rayo Vallecano 42 34 10 12 12 35 41 -6

12. Valencia 39 34 10 9 15 37 50 -13

13. Espanyol 39 34 10 9 15 37 51 -14

14. Elche 38 34 9 11 14 45 53 -8

15. Mallorca 38 34 10 8 16 42 51 -9

16. Girona 38 34 9 11 14 36 51 -15

17. Sevilla 37 34 10 7 17 41 55 -14

18. Levante 36 35 9 9 17 41 57 -16

19. Alavés 36 34 9 9 16 40 53 -13

20. Real Oviedo 28 34 6 10 18 26 54 -28

