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Mancha de petróleo é relatada em frente à ilha iraniana de Kharg, segundo mídia dos EUA

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AFP
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Repórter
08/05/2026 19:24

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Uma mancha de petróleo está se expandindo diante da ilha de Kharg, no Irã, um terminal-chave de exportação de petróleo bruto da república islâmica, informou nesta sexta-feira (8) o New York Times, que cita imagens de satélite.

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Ainda não estava claro o que havia causado o aparente derramamento, localizado diante da costa oeste da ilha.

Segundo uma estimativa da Orbital EOS, que monitora derramamentos de petróleo, o vazamento parecia cobrir até quinta-feira mais de 52 quilômetros quadrados.

A mancha parecia se estender para o sul, em direção às águas sauditas.

A ilha de Kharg fica ao norte do estratégico Estreito de Ormuz e abriga o coração da indústria de exportação de petróleo do Irã, incluindo oleodutos e tanques de armazenamento.

O Irã fechou em grande parte a passagem marítima após o início da guerra em 28 de fevereiro, quando Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra a república islâmica.

Além disso, os Estados Unidos impuseram um bloqueio aos portos iranianos, deixando muitos petroleiros retidos na região.

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sst/des/cr/cjc/am

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