Lens garante vaga na Champions League e rebaixa o Nantes

O Lens, atual segundo colocado da Ligue 1, garantiu matematicamente uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões da Europa ao derrotar o Nantes por 1 a 0, resultado que decreta o rebaixamento do Nantes para a segunda divisão, na partida que abriu a 33ª rodada, nesta sexta-feira (8).

Graças a essa vitória, assegurada por um gol do adolescente de 16 anos, Mezian Mesloub, na reta final (82'), o Lens adia, por pelo menos alguns dias, a confirmação matemática do título do Paris Saint-Germain, que agora não poderá conquistar o campeonato francês no domingo, contra o Brest (12º colocado), em seu estádio, o Parque dos Príncipes.

Mezian Mesloub segue, assim, os passos de seu pai, Walid, que atuou pelo Lens entre 2018 e 2020.

O Lens reduz provisoriamente para três pontos sua diferença em relação ao PSG, a quem enfrentará na quarta-feira em uma partida adiada da 29ª rodada, um duelo que promete ser decisivo para o desfecho da disputa pelo título.

Com esse próximo jogo em mente, o Lens promoveu um rodízio em seu elenco nesta sexta-feira, escalando um time sem vários titulares habituais como Florian Thauvin, um de seus líderes ofensivos.

Com esta vitória, o Lens também garante a vice-liderança, já que agora detém uma vantagem de sete pontos sobre o terceiro colocado, o Lyon, que vai visitar o Toulouse (10º) no domingo.

Para Lyon, Lille (4º) e Rennes (5º), a batalha agora é para garantir uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. O terceiro colocado se classifica diretamente, enquanto o quarto precisa disputar as fases preliminares do principal torneio europeu de clubes.

No entanto, para além da disputa no topo da tabela, a grande notícia do dia foi a confirmação do rebaixamento para a Ligue 2 de um clube tradicional: o Nantes.

Oito vezes campeão francês — sendo o título mais recente conquistado em 2001 — o Nantes se juntou assim ao Metz, que já havia sido rebaixado. Com isso, as duas vagas de rebaixamento direto na França estão definidas.

O que resta ser determinado é quem terminará em antepenúltimo (16º), posição atualmente ocupada pelo Auxerre, o que leva à disputa de um playoff valendo a permanência na elite do futebol francês.

--- Jogos da 33ª rodada do Campeonato francês

Sexta-feira, 8 de maio

Lens - Nantes 1 - 0

Domingo, 10 de maio

(16h00) Metz - Lorient

Le Havre - Olympique de Marselha

Monaco - Lille

Auxerre - Nice

Rennes - Paris Football Club

PSG - Brest

Angers - Strasbourg

Toulouse - Lyon

Classificação: Pts J V E D GP GC SG

1. PSG 70 31 22 4 5 70 27 43

2. Lens 67 32 21 4 7 62 33 29

3. Lyon 60 32 18 6 8 52 34 18

4. Lille 58 32 17 7 8 51 35 16

5. Rennes 56 32 16 8 8 56 46 10

6. Monaco 54 32 16 6 10 56 48 8

7. Olympique de Marselha 53 32 16 5 11 59 44 15

8. Strasbourg 46 31 13 7 11 50 41 9

9. Lorient 42 32 10 12 10 44 49 -5

10. Toulouse 41 32 11 8 13 45 45 0

11. Paris Football Club 41 32 10 11 11 44 47 -3

12. Brest 38 31 10 8 13 41 51 -10

13. Angers 34 32 9 7 16 27 46 -19

14. Le Havre 32 32 6 14 12 30 43 -13

15. Nice 31 32 7 10 15 36 58 -22

16. Auxerre 28 32 6 10 16 30 43 -13

17. Nantes 23 33 5 8 20 29 52 -23

18. Metz 16 32 3 7 22 32 72 -40

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