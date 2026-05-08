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Wall Street fecha em alta apesar de novos confrontos no Oriente Médio

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AFP
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Repórter
08/05/2026 18:24

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A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta sexta-feira (8), depois que os investidores ignoraram as novas tensões entre Estados Unidos e Irã e a queda da confiança dos consumidores americanos.

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O Nasdaq (+1,71%) e o S&P 500 (+0,84%) atingiram novos recordes ao fecharem em 26.247,08 pontos e 7.398,93 pontos, respectivamente. O Dow Jones fechou perto da estabilidade, com alta de 0,02%.

"Nenhuma má notícia parece capaz de frear o mercado", disse à AFP Sam Stovall, da CFRA. "Nem mesmo a retomada das hostilidades entre Washington e Teerã".

No Estreito de Ormuz houve confrontos nesta sexta-feira entre os dois países, enquanto os Estados Unidos aguardam a resposta do Irã à sua mais recente proposta para encerrar o conflito.

"À luz dos ganhos recentes (...) uma correção do mercado em um futuro próximo" não seria "surpreendente", observou Stovall.

"Mas os investidores não se deixam desanimar por uma possível fraqueza conjuntural futura", assinalou Jose Torres, da Interactive Brokers.

Os resultados do dia também não foram impactados pela divulgação nesta sexta-feira do índice de confiança dos consumidores americanos, que atingiu um mínimo histórico devido ao custo de vida.

Em suas respostas, cerca de um terço dos entrevistados mencionou especificamente os preços da gasolina, que dispararam desde o início da guerra no Oriente Médio.

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ni/tmc/pno/lb/cr/am

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