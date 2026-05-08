NFL assina acordo de sete anos com os árbitros

A NFL firmou um acordo de negociação coletiva de sete anos com a associação de árbitros da liga (NFLRA), o qual substituirá o contrato atual e permanecerá em vigor até a temporada de 2032, conforme anunciaram ambas as partes nesta sexta-feira (8).

"Este acordo é um testemunho do compromisso conjunto da liga e do sindicato em investir na arbitragem e aprimorá-la", afirmou Troy Vincent, vice-presidente executivo de operações de futebol americano da NFL.

"Ele também reflete a busca incansável dos oficiais de jogo por aprimoramento e excelência na arbitragem. Estamos ansiosos para continuar trabalhando juntos em prol do esporte".

Havia preocupação quanto à possibilidade de a liga recorrer a árbitros substitutos, uma medida já tentada anteriormente, com resultados, na melhor das hipóteses, mistos.

O acordo inclui novos termos referentes a questões econômicas, desempenho da arbitragem e responsabilidade.

"Foi um esforço mútuo e determinado, e o resultado são sete anos de segurança e estabilidade tanto para a liga quanto para os árbitros", declarou Scott Green, diretor executivo da NFLRA.

"Vemos este novo acordo coletivo de trabalho como uma colaboração com a liga que beneficia nossos membros, mas que também busca aprimorar o nosso esporte", afirmou Carl Cheffers, presidente da NFLRA.

"É bom deixar essas negociações para trás, para que possamos nos concentrar na preparação para a temporada de 2026".

A NFL também anunciou que divulgará a tabela completa da temporada de 2026 no dia 14 de maio.

Espera-se que os parceiros de transmissão da NFL revelem, na próxima semana, detalhes sobre jogos selecionados por meio de anúncios prévios.

A NFL anunciará os detalhes referentes aos demais jogos internacionais na próxima quarta-feira. Nove partidas estão programadas para acontecer no exterior, incluindo três em Londres e outras em Madri, Melbourne, Cidade do México, Paris, Munique e Rio de Janeiro.

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