Bournemouth afasta lateral espanhol Álex Jiménez por enviar mensagens a menina de 15 anos

Suspeito de ter enviado mensagens comprometedoras a uma menor por meio das redes sociais, o jovem lateral-direito espanhol Álex Jiménez foi suspenso pelo Bournemouth, anunciou o clube inglês nesta sexta-feira (8), acrescentando que abriu uma investigação sobre o caso.

"O AFC Bournemouth tomou conhecimento de mensagens circulando nas redes sociais envolvendo o lateral-direito Álex Jiménez", explicou o time em um comunicado.

"O clube compreende a gravidade do assunto e está conduzindo uma investigação", acrescentou.

Capturas de tela circulando nas redes sociais mostram trocas de mensagens entre o jogador, que completa 21 anos nesta sexta-feira, e uma menor.

"Você é muito bonita, um pouco jovem, mas eu gosto de garotas mais novas. Nunca fiquei com uma garota de 15 anos", diz uma das mensagens.

Álex Jiménez não viajará com os 'Cherries' para a partida fora de casa contra o Fulham, no sábado, válida pela 36ª rodada da Premier League, acrescentou o clube, observando que não faria mais comentários sobre o assunto até que a investigação seja concluída.

Emprestado pelo Milan antes de ser contratado em definitivo em fevereiro passado, Jiménez disputou 32 jogos nesta temporada pelo Bournemouth, equipe que ocupa atualmente a sexta posição na Premier League e disputa uma vaga em competições europeias.

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