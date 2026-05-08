Real Madrid multa Tchouaméni e Valverde em € 500 mil a 2 dias do 'El Clásico'

O Real Madrid multou Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni em € 500.000 (R$ 2,9 milhões) nesta sexta-feira (8), após uma briga que acabou com o uruguaio sendo levado a um hospital com um "traumatismo cranioencefálico", apenas alguns dias antes de a equipe visitar o Barcelona, no domingo.

"O Real Madrid decidiu impor uma sanção financeira de quinhentos mil euros a cada jogador", anunciou o clube em um comunicado.

Os dois jogadores se mostraram arrependidos e pediram desculpas um ao outro durante sua audiência, nesta sexta-feira, perante o oficial encarregado dos procedimentos disciplinares abertos contra eles, explicou o clube em seu comunicado.

"Além disso, transmitiram suas desculpas ao clube, aos companheiros de equipe, à comissão técnica e aos torcedores e ambos se colocaram à disposição do Real Madrid, concordando em aceitar qualquer sanção que o clube considerasse apropriada", acrescentou o comunicado.

O Real Madrid encerrou o caso, impondo uma sanção financeira substancial, mas nenhuma punição desportiva.

Tchouaméni e Valverde se envolveram em uma altercação na quinta-feira, o que resultou em uma breve ida do uruguaio ao hospital para ser atendido.

Embora descrito pela mídia como uma briga física, Valverde afirmou, em uma publicação no Instagram, que se tratou apenas de uma discussão que não chegou às vias de fato.

Durante a disputa, "acabei batendo acidentalmente em uma mesa, sofrendo um pequeno corte na testa", explicou Valverde.

O uruguaio está atualmente afastado devido a um "traumatismo cranioencefálico" e terá que cumprir um período de repouso de aproximadamente duas semanas. Com isso, ele vai desfalcar sua equipe no 'El Clásico' de domingo no Camp Nou, partida na qual o Barcelona poderá conquistar o título de LaLiga.

- Frustração -

"Sinto muito, de verdade, porque esta situação me dói e o momento que estamos atravessando me dói", declarou Valverde em seu comunicado na quinta-feira.

"O que aconteceu esta semana nos treinos é inaceitável", afirmou Tchouaméni, por sua vez, nesta sexta em sua conta no Instagram, pedindo desculpas aos torcedores e ao clube.

Eliminado da Copa do Rei pelo Albacete (time da 2ª divisão) e da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique nas quartas de final, o Real Madrid tem ínfimas chances de conquistar o título do Campeonato Espanhol.

Em segundo lugar na tabela e a onze pontos do líder Barcelona, com quatro rodadas restantes e doze pontos ainda em disputa, apenas uma vitória dos 'merengues' pode manter vivas as tênues esperanças da equipe de Álvaro Arbeloa.

No entanto, para impedir que o Barça conquiste o bicampeonato espanhol, seria necessário um verdadeiro colapso do time catalão até o final da temporada.

O Real Madrid caminha para o segundo ano consecutivo sem títulos, uma situação que parece ter aumentado significativamente a tensão e a frustração dentro do elenco 'merengue'.

"Mas a frustração não pode justificar tudo. Esses incidentes, embora possam ocorrer em qualquer vestiário, não condizem com o Real Madrid", afirmou Tchouaméni.

"Desperdiçamos mais um ano, e eu não estava aqui apenas para fazer postagens nas redes sociais, quando o único rosto que eu precisava mostrar era em campo, e sinto que fiz isso", declarou Valverde em seu comunicado na quinta-feira.

"É por isso que me dói e me entristece ainda mais estar passando por esta situação, que me impede de jogar a próxima partida devido a decisões médicas", concluiu.

Os jogadores 'merengues' treinaram nesta sexta-feira, na véspera do jogo, sem Valverde, mas com Tchouaméni, que treinou normalmente.

"Agora é o momento de seguir em frente, e todo o nosso foco está no 'El Clásico' e no restante da temporada, para recolocar o clube no topo, exatamente onde é o seu lugar", concluiu o francês.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

gr/mcd/dr/aam/am