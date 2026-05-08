Swiatek sofre, mas avança no Aberto de Roma; Jódar segue crescendo

A tenista polonesa Iga Swiatek precisou de três sets para conquistar uma vitória no Aberto de Roma — no qual ela já se consagrou campeã em três ocasiões —, enquanto o jovem espanhol Rafa Jódar continua a impressionar, tendo se classificado para a terceira rodada.

Swiatek, atual número 3 do ranking e detentora de seis títulos de Grand Slam (incluindo quatro Roland Garros), teve que mostrar muita garra para derrotar a americana Caty McNally (nº 63) com parciais de 6-1, 6-7 (5/7) e 6-3.

"Foi uma partida muito difícil. A Caty jogou muito bem", admitiu Swiatek, que busca em Roma seu primeiro título no saibro em quase dois anos, um jejum que remonta à seu último triunfo em Roland Garros, em 2024.

A filipina Alexandra Eala também superou a segunda rodada após derrotar a chinesa Wang Xinyu.

Na chave masculina, o jovem espanhol Rafael Jódar, que já é o número 34 do ranking da ATP em sua primeira temporada como profissional, garantiu uma vaga na terceira rodada ao derrotar o português Nuno Borges (nº 52) por 7-6 (7/4) e 6-4.

À espera da estreia do sérvio Novak Djokovic (nº 4) nesta sexta-feira, outros favoritos também avançaram, incluindo o alemão Alexander Zverev (nº 3), que derrotou seu compatriota Daniel Altmaier (nº 64) por 7-5 e 6-3, e o argentino Francisco Cerúndolo (nº 27), que superou o chileno Alejandro Tabilo (nº 35) por 6-0 e 6-2.

A maior surpresa do dia foi a eliminação do australiano Alex de Minaur (nº 8), que caiu em três sets diante do favorito local Matteo Arnaldi (nº 108), com parciais de 4-6, 7-6 (7/5) e 6-4.

O brasileiro João Fonseca (29º) vai estrear no Aberto de Roma neste sábado contra o sérvio Hamad Medjedovic (67º do ranking).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mw/mcd/avl/dr/aam/aa