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Swiatek sofre, mas avança no Aberto de Roma; Jódar segue crescendo

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Repórter
08/05/2026 14:50

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A tenista polonesa Iga Swiatek precisou de três sets para conquistar uma vitória no Aberto de Roma — no qual ela já se consagrou campeã em três ocasiões —, enquanto o jovem espanhol Rafa Jódar continua a impressionar, tendo se classificado para a terceira rodada. 

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Swiatek, atual número 3 do ranking e detentora de seis títulos de Grand Slam (incluindo quatro Roland Garros), teve que mostrar muita garra para derrotar a americana Caty McNally (nº 63) com parciais de 6-1, 6-7 (5/7) e 6-3. 

"Foi uma partida muito difícil. A Caty jogou muito bem", admitiu Swiatek, que busca em Roma seu primeiro título no saibro em quase dois anos, um jejum que remonta à seu último triunfo em Roland Garros, em 2024. 

A filipina Alexandra Eala também superou a segunda rodada após derrotar a chinesa Wang Xinyu. 

Na chave masculina, o jovem espanhol Rafael Jódar, que já é o número 34 do ranking da ATP em sua primeira temporada como profissional, garantiu uma vaga na terceira rodada ao derrotar o português Nuno Borges (nº 52) por 7-6 (7/4) e 6-4. 

À espera da estreia do sérvio Novak Djokovic (nº 4) nesta sexta-feira, outros favoritos também avançaram, incluindo o alemão Alexander Zverev (nº 3), que derrotou seu compatriota Daniel Altmaier (nº 64) por 7-5 e 6-3, e o argentino Francisco Cerúndolo (nº 27), que superou o chileno Alejandro Tabilo (nº 35) por 6-0 e 6-2. 

A maior surpresa do dia foi a eliminação do australiano Alex de Minaur (nº 8), que caiu em três sets diante do favorito local Matteo Arnaldi (nº 108), com parciais de 4-6, 7-6 (7/5) e 6-4.

O brasileiro João Fonseca (29º) vai estrear no Aberto de Roma neste sábado contra o sérvio Hamad Medjedovic (67º do ranking).

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mw/mcd/avl/dr/aam/aa

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