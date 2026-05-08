Partido Trabalhista britânico perde poder em Gales pela 1ª vez desde 1999

O Partido Trabalhista perdeu o poder no Parlamento galês nesta sexta-feira (8), pela primeira vez desde a descentralização em 1999, em uma eleição vencida pelo partido nacionalista Plaid Cymru, segundo a contagem de votos da BBC.

Com 90 das 96 cadeiras já alocadas, o Plaid Cymru garantiu 39, enquanto o partido anti-imigração Reform UK ficou em segundo lugar, com 32.

O Partido Trabalhista conquistou apenas nove cadeiras.

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