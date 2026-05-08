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Dois agentes da Guarda Civil morrem durante perseguição a uma lancha de narcotráfico no sul da Espanha

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Repórter
08/05/2026 14:02

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Dois agentes da Guarda Civil morreram e um terceiro ficou gravemente ferido após a colisão de duas embarcações policiais durante uma perseguição a uma lancha do tráfico de drogas na costa da Andaluzia, no sul da Espanha, informou a corporação em sua conta nas redes sociais. 

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"Lamentamos o falecimento em serviço do nosso colega Germán, em decorrência da colisão entre duas embarcações do Serviço Marítimo da Guarda Civil durante a perseguição a uma lancha do tráfico de drogas na costa de Huelva", declarou inicialmente a instituição em sua conta nas redes sociais. 

"Durante a operação, além do falecido, dois membros da corporação ficaram gravemente feridos e um sofreu ferimentos leves", acrescentou. 

Algumas horas depois, no entanto, a Guarda Civil informou a morte de um dos agentes feridos. 

"Lamentamos anunciar o falecimento do nosso colega, capitão Jerónimo, que havia ficado gravemente ferido", afirmou. 

O primeiro-ministro espanhol, o socialista Pedro Sánchez, declarou estar "profundamente entristecido" com a morte dos policiais, em mensagem também divulgada no X. 

"Quero expressar minha gratidão pelo serviço, coragem e dedicação das nossas Forças de Segurança do Estado", acrescentou. O sindicato AUGC, por sua vez, lamentou as mortes e reivindicou mais recursos.

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mig/rs/ahg/aa

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