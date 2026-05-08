França prende ucraniano suspeito de praticar tortura em prisão de Donetsk

A França prendeu um ucraniano suspeito de participar de torturas na prisão de Izolyatsiya, na região de Donetsk, entre 2016 e 2019, quando a área era controlada por separatistas pró-Rússia, anunciou nesta sexta-feira (8) a Procuradoria Nacional Antiterrorista (PNAT).

O ucraniano vivia na França desde 2021 e foi preso por crimes contra a humanidade, afirmou a PNAT.

A Procuradoria observou que, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, "centenas de pessoas foram detidas e torturadas nesta prisão e continuam sendo desde a invasão da Ucrânia pela Federação Russa".

Izolyatsiya é "um centro de arte contemporânea transformado em prisão para encarcerar cidadãos suspeitos de serem apoiadores do governo ucraniano" desde 2014, quando separatistas pró-Rússia assumiram o controle da região, de acordo com a Anistia Internacional.

Atualmente, toda a região de Donetsk está sob controle russo.

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