'Bomba caseira' explode em escola na Baixada Fluminense e fere 10 alunos
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Uma "bomba caseira" explodiu, nesta sexta-feira (8), em uma escola de ensino médio em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e deixou dez adolescentes levemente feridos, informaram as autoridades.
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"De acordo com as primeiras informações, um material explosivo teria detonado no pátio da unidade escolar após ser manuseado por um aluno", relatou o Corpo de Bombeiros em nota.
A explosão do artefato, descrito pela imprensa local como um tubo de PVC com pregos, porcas e parafusos, feriu alunos de entre 13 e 15 anos.
Os adolescentes "sofreram ferimentos leves e deverão ser liberados nas próximas horas", informou a Prefeitura de Belford Roxo. "As aulas foram suspensas para garantir a segurança dos estudantes e funcionários", acrescentou.
O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros aos menores e a área foi isolada enquanto a Polícia Militar e um esquadrão antibombas realizavam investigações para "identificar as causas da explosão".
O jornal O Globo informou que o artefato foi levado para a escola por dois estudantes.
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