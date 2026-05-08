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'Bomba caseira' explode em escola na Baixada Fluminense e fere 10 alunos

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AFP
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Repórter
08/05/2026 13:14

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Uma "bomba caseira" explodiu, nesta sexta-feira (8), em uma escola de ensino médio em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e deixou dez adolescentes levemente feridos, informaram as autoridades. 

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"De acordo com as primeiras informações, um material explosivo teria detonado no pátio da unidade escolar após ser manuseado por um aluno", relatou o Corpo de Bombeiros em nota. 

A explosão do artefato, descrito pela imprensa local como um tubo de PVC com pregos, porcas e parafusos, feriu alunos de entre 13 e 15 anos. 

Os adolescentes "sofreram ferimentos leves e deverão ser liberados nas próximas horas", informou a Prefeitura de Belford Roxo. "As aulas foram suspensas para garantir a segurança dos estudantes e funcionários", acrescentou. 

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros aos menores e a área foi isolada enquanto a Polícia Militar e um esquadrão antibombas realizavam investigações para "identificar as causas da explosão". 

O jornal O Globo informou que o artefato foi levado para a escola por dois estudantes.

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fb/jss/app/nn/jc/aa

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