'Bomba caseira' explode em escola na Baixada Fluminense e fere 10 alunos

Uma "bomba caseira" explodiu, nesta sexta-feira (8), em uma escola de ensino médio em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, e deixou dez adolescentes levemente feridos, informaram as autoridades.

"De acordo com as primeiras informações, um material explosivo teria detonado no pátio da unidade escolar após ser manuseado por um aluno", relatou o Corpo de Bombeiros em nota.

A explosão do artefato, descrito pela imprensa local como um tubo de PVC com pregos, porcas e parafusos, feriu alunos de entre 13 e 15 anos.

Os adolescentes "sofreram ferimentos leves e deverão ser liberados nas próximas horas", informou a Prefeitura de Belford Roxo. "As aulas foram suspensas para garantir a segurança dos estudantes e funcionários", acrescentou.

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros aos menores e a área foi isolada enquanto a Polícia Militar e um esquadrão antibombas realizavam investigações para "identificar as causas da explosão".

O jornal O Globo informou que o artefato foi levado para a escola por dois estudantes.

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