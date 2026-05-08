Washington anuncia evacuação aérea de americanos a bordo de navio afetado por hantavírus

O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta sexta-feira (8), que está organizando um voo para evacuar seus cidadãos a bordo do navio de cruzeiro atingido pelo hantavírus, atualmente nas Ilhas Canárias.

"O Departamento de Estado está organizando um voo de repatriação para facilitar o retorno seguro dos passageiros americanos a bordo deste navio", disse um porta-voz do Departamento de Estado.

O Departamento de Estado observou que essa operação está sendo coordenada com o governo espanhol, assim como com outras agências federais dos Estados Unidos.

"Estamos em comunicação direta com os americanos a bordo e estamos preparados para fornecer assistência consular assim que o navio chegar", disse o porta-voz, falando sob condição de anonimato.

Não ficou imediatamente claro quantos americanos estavam a bordo do navio.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) havia declarado anteriormente que os Estados Unidos estavam entre os 12 países cujos cidadãos desembarcaram do navio na ilha de Santa Helena.

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