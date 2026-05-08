EUA anuncia que atacou dois navios iranianos que tentavam violar bloqueio

As forças dos Estados Unidos dispararam contra dois petroleiros de bandeira iraniana e os deixaram fora de serviço quando os navios tentaram violar o bloqueio dos portos do Irã, informou o exército americano nesta sexta-feira (8).

Um F/A-18 Super Hornet da Marinha dos EUA “neutralizou ambos os petroleiros após disparar munições de precisão contra suas chaminés”, impedindo que os navios entrassem no Irã, afirmou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) em uma publicação no X que incluía imagens dos ataques contra as embarcações.

Na quarta-feira, um F/A-18 inutilizou outro navio com bandeira iraniana, disparando seu canhão de 20 mm contra o leme da embarcação.

E em 19 de abril, o M/V Touska, também iraniano, tentou violar o bloqueio e ignorou múltiplos avisos de um destróier americano, segundo informou na época o Centcom.

O navio de guerra dos EUA acabou ordenando à tripulação que evacuasse a casa de máquinas, que em seguida foi destruída com múltiplas rajadas de seu canhão de cinco polegadas, deixando a embarcação desativada.

Teerã fechou na prática o vital Estreito de Ormuz - rota crucial para o transporte de petróleo e gás mundial - após o início da campanha aérea americano-israelense contra o Irã em 28 de fevereiro.

Os Estados Unidos anunciaram seu bloqueio dos portos iranianos depois que as conversas de paz no Paquistão não conseguiram um avanço decisivo no mês passado.

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