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Washington anuncia evacuação aérea de americanos a bordo do navio afetado pelo hantavírus

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AFP
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Repórter
08/05/2026 12:30

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O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta sexta-feira (8), que está organizando um voo para retirar seus cidadãos a bordo do navio de cruzeiro atingido pelo hantavírus, ancorado perto das Ilhas Canárias.

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"O Departamento de Estado está organizando um voo de repatriação para facilitar o retorno seguro dos passageiros americanos a bordo deste navio", disse um porta-voz do Departamento de Estado.

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sct-jz/nn/aa

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