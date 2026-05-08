Hezbollah afirma ter lançado mísseis contra uma base militar no norte de Israel
O grupo libanês pró-Irã Hezbollah reivindicou, nesta sexta-feira (8), a autoria do lançamento de mísseis contra uma base militar no norte de Israel em resposta a ataques israelenses.
Em comunicado, o Hezbollah especificou que a base atacada está localizada ao sul de Nahariya.
Israel realizou um ataque na noite de quarta-feira no subúrbio sul de Beirute, um reduto do Hezbollah, o primeiro em quase um mês. Um comandante do Hezbollah foi morto no ataque.
