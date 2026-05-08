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Desembarque do MV Hondius será entre meio-dia de domingo e segunda-feira, diz governo regional

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Repórter
08/05/2026 12:18

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O desembarque dos passageiros do navio MV Hondius deve ocorrer entre o meio-dia de domingo e a segunda-feira, a "única janela" possível devido às condições meteorológicas, indicou nesta sexta-feira (8) um porta-voz do governo regional das Ilhas Canárias, onde o navio deve chegar. 

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"A única janela de oportunidade que temos para realizar esta operação é por volta das 12 horas de domingo e até que as condições [meteorológicas] mudem a partir de segunda-feira", explicou à imprensa Alfonso Cabello, que advertiu que, passado esse prazo, a operação não poderá ser realizada até "o final do mês de maio".

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al-mig/rs/ahg/jc/aa

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