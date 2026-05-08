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EUA anuncia que atacou dois navios iranianos que tentavam violar o bloqueio portuário

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AFP
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Repórter
08/05/2026 11:42

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As forças americanas dispararam contra dois petroleiros de bandeira iraniana e os deixaram fora de serviço enquanto estes tentavam violar o bloqueio aos portos do Irã, informou o Exército dos Estados Unidos nesta sexta-feira (8).

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Um caça F/A-18 Super Hornet da Marinha dos EUA "neutralizou os dois petroleiros após disparar munições de precisão contra suas chaminés", impedindo que as embarcações entrassem no Irã, afirmou o Comando Central dos EUA em uma publicação no X que incluía imagens dos ataques aos dois navios.

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wd/jz/mar/aa

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