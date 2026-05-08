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Reféns mantidos em banco na Alemanha são libertados

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Repórter
08/05/2026 11:18

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Os reféns que eram mantidos em um banco de Sinzig, no oeste da Alemanha, foram libertados nesta sexta-feira (8), sem registros de vítimas, embora os suspeitos tenham conseguido fugir, informou a polícia à AFP.

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Segundo um comunicado dos militares, os agentes entraram no banco e libertaram "ilesas" duas pessoas que estavam trancadas em uma sala.

"O autor ou os autores fugiram por um meio ainda desconhecido após trancarem estas pessoas na sala de cofres", acrescenta a nota.

Até o momento, os investigadores não sabem quando os ladrões fugiram do local ou se levaram alguma quantia, indicou à AFP um porta-voz da polícia presente no local.

A polícia de Coblença recebeu, pela manhã, um telefonema alertando sobre a tomada de reféns em um banco do centro desta cidade com cerca de 17.000 habitantes.

Foram reportados "vários assaltantes e vários reféns dentro do banco", entre eles, o motorista de um carro-forte de transporte de valores, indicou a polícia de Coblença em nota.

Foi estabelecido um amplo perímetro de segurança ao redor da agência bancária.

Em imagens publicadas no jornal Bild, é possível ver policiais com capacete, fuzis automáticos e coletes à prova de balas.

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pca/kas/avl/meb/ahg/yr/aa

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