Embraer registra receita recorde no 1º trimestre, apesar das tarifas de Trump

A fabricante brasileira de aeronaves Embraer registrou receita recorde de R$ 7,6 bilhões no primeiro trimestre de 2026, embora o lucro líquido tenha caído devido às tarifas americanas.

O lucro líquido foi de R$ 145,4 milhões, comparado a R$ 299,9 milhões no mesmo período de 2025, segundo relatório divulgado pela empresa na sexta-feira.

"Tivemos tarifas americanas neste trimestre, o que não aconteceu no ano passado", comentou o diretor financeiro da Embraer, Felipe Santana, durante a apresentação dos resultados.

Embora o presidente americano, Donald Trump, tenha eliminado grande parte das tarifas sobre as exportações brasileiras até o final de 2025, as tarifas permanecem em vigor no setor de máquinas e afetam o desempenho da terceira maior fabricante mundial de aeronaves civis, atrás da Airbus e da Boeing.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com Trump na Casa Branca na quinta-feira em uma tentativa diplomática de acabar com as tarifas.

Os lucros da divisão executiva foram especialmente afetados, explicou Santana.

Contudo, a receita do segmento de defesa atingiu R$ 1,2 bilhão, 47% a mais do que no primeiro trimestre de 2025. O presidente da empresa, Francisco Gomes Neto, anunciou um contrato para a venda de entre 10 e 20 aeronaves C-390 para os Emirados Árabes Unidos.

"Não preciso dizer o quanto estamos satisfeitos com esta nova encomenda no Oriente Médio. É a primeira na região para o C-390", disse Gomes Neto.

Até o momento, a guerra no Irã não afetou a demanda por novas aeronaves.

"Neste momento, não há impacto direto na Embraer. Não observamos nenhuma diminuição no interesse em novas encomendas, nem qualquer movimento para adiar entregas" por parte dos clientes, explicou Gomes Neto.

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