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Irã acusa EUA de 'violação flagrante' do cessar-fogo

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AFP
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Repórter
08/05/2026 11:07

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O Irã acusou os Estados Unidos, nesta sexta-feira (8), de uma "violação flagrante" do cessar-fogo, após ambos os lados se acusarem mutuamente de terem provocado um confronto noturno no Estreito de Ormuz. 

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"A ação realizada na noite passada constitui uma violação flagrante do direito internacional e do cessar-fogo. No entanto, as forças de defesa do país infligiram um duro golpe ao inimigo e repeliram seus ataques com toda a força", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baqaei. 

Os Estados Unidos afirmaram ter atacado "instalações militares iranianas" na quinta-feira, após vários de seus navios terem sido atacados no Estreito de Ormuz. O presidente Donald Trump, contudo, afirmou que a trégua, que já dura um mês, permanece em vigor.

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bur/tq/cm/erl/ahg/aa

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