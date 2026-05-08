Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Mulher que esteve com holandesa falecida tem suspeita de hantavírus

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/05/2026 11:07

compartilhe

SIGA

Uma mulher que viajou no mesmo avião que uma passageira holandesa do cruzeiro MV Hondius antes de ela morrer apresenta sintomas compatíveis com o hantavírus e foi hospitalizada na Espanha, anunciou nesta sexta-feira (8) o secretário de Estado da Saúde. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A mulher - que estava no avião que fazia a rota entre Joanesburgo e Amsterdã e do qual a paciente falecida teve de desembarcar antes da decolagem - apresenta “sintomas compatíveis”, como tosse, motivo pelo qual foi “levada ao hospital”, onde permanece em um quarto isolado até que seja feito um teste, informou o secretário Javier Padilla em coletiva de imprensa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mig/rs/erl/ic/aa

Tópicos relacionados:

caboverde epidemia espana paisesbaixos saude transporte virus

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay