Mulher que esteve com holandesa falecida tem suspeita de hantavírus
compartilheSIGA
Uma mulher que viajou no mesmo avião que uma passageira holandesa do cruzeiro MV Hondius antes de ela morrer apresenta sintomas compatíveis com o hantavírus e foi hospitalizada na Espanha, anunciou nesta sexta-feira (8) o secretário de Estado da Saúde.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A mulher - que estava no avião que fazia a rota entre Joanesburgo e Amsterdã e do qual a paciente falecida teve de desembarcar antes da decolagem - apresenta “sintomas compatíveis”, como tosse, motivo pelo qual foi “levada ao hospital”, onde permanece em um quarto isolado até que seja feito um teste, informou o secretário Javier Padilla em coletiva de imprensa.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
mig/rs/erl/ic/aa