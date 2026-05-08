Marco Rubio considera 'inaceitável' que o Irã controle o Estreito de Ormuz
compartilheSIGA
O secretário de Estado americano, Marco Rubio, criticou nesta sexta-feira (8) a tentativa do Irã de controlar o Estreito de Ormuz, após a criação de uma autoridade para aprovar o trânsito pela hidrovia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"O Irã agora alega ser dono de uma hidrovia internacional, que tem o direito de controlá-la... Isso é inaceitável, e eles estão tentando normalizar a situação", disse Rubio a jornalistas durante uma visita à Itália.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
lb/dt/ide/erl/avl/aa