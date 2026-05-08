Rubio espera para esta sexta-feira a resposta do Irã à proposta dos EUA para pôr fim à guerra
compartilheSIGA
O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que seu país espera que o Irã responda nesta sexta-feira (8) à proposta americana para pôr fim à guerra.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Esperamos uma resposta deles hoje em algum momento (...) Espero que seja uma oferta séria, realmente espero", disse Rubio aos jornalistas durante uma visita à Itália.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
lb/dt/ar/rmb/erl/meb/jc/aa