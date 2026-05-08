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Espanha anuncia que primeiras evacuações do navio com hantavírus começarão no domingo

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Repórter
08/05/2026 09:31

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Passageiros do navio de cruzeiro afetado por surto de hantavírus começarão a ser repatriados assim que a embarcação chegar às Ilhas Canárias, no domingo (10), anunciou o governo espanhol nesta sexta-feira (8). 

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O MV Hondius tem chegada prevista ao porto de Granadilla — na ilha de Tenerife, na costa da África ocidental — na manhã de domingo, disse o ministro da Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a jornalistas. 

"Teremos aviões disponíveis no mesmo dia e poderemos começar a repatriar essas pessoas", explicou. 

Nos dias anteriores, fontes do Ministério do Interior haviam indicado que as evacuações começariam na segunda-feira. 

O destino do MV Hondius gerou preocupação internacional após a notícia da morte de três pessoas que estiveram a bordo do navio de cruzeiro, que partiu da Argentina em abril. 

Mais três passageiros doentes desembarcaram na quarta-feira perto de Cabo Verde, antes de o navio seguir para as Ilhas Canárias com quase 150 pessoas a bordo, incluindo passageiros e tripulantes de 23 países. 

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ds/rs/erl/aa/jc

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