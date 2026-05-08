Espanha anuncia que primeiras evacuações do navio com hantavírus começarão no domingo

Passageiros do navio de cruzeiro afetado por surto de hantavírus começarão a ser repatriados assim que a embarcação chegar às Ilhas Canárias, no domingo (10), anunciou o governo espanhol nesta sexta-feira (8).

O MV Hondius tem chegada prevista ao porto de Granadilla — na ilha de Tenerife, na costa da África ocidental — na manhã de domingo, disse o ministro da Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a jornalistas.

"Teremos aviões disponíveis no mesmo dia e poderemos começar a repatriar essas pessoas", explicou.

Nos dias anteriores, fontes do Ministério do Interior haviam indicado que as evacuações começariam na segunda-feira.

O destino do MV Hondius gerou preocupação internacional após a notícia da morte de três pessoas que estiveram a bordo do navio de cruzeiro, que partiu da Argentina em abril.

Mais três passageiros doentes desembarcaram na quarta-feira perto de Cabo Verde, antes de o navio seguir para as Ilhas Canárias com quase 150 pessoas a bordo, incluindo passageiros e tripulantes de 23 países.

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