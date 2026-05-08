Irã afirma que interceptou petroleiro no Golfo de Omã
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O Irã afirmou nesta sexta-feira (8) que interceptou e redirecionou para a sua costa um petroleiro sancionado pelos Estados Unidos que transportava combustível iraniano, sem explicar os motivos da decisão.
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"A Marinha da República Islâmica do Irã, com uma operação especialmente planejada no Golfo de Omã, apoderou-se do petroleiro infrator Ocean Koi", afirma um comunicado militar divulgado pela televisão estatal.
A nota acrescenta que o petróleo pertencia à República Islâmica.
O comunicado destaca que o navio foi desviado para a costa do sul do Irã depois de tentar "danificar e perturbar as exportações de petróleo do Irã".
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