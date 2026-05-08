Queda de drone provoca incêndio florestal na área de exclusão de Chernobyl

A queda de um drone provocou um grande incêndio florestal na zona de exclusão de Chernobyl, no norte da Ucrânia, informaram nesta sexta-feira (8) as autoridades locais, que não detectaram um aumento da radioatividade.

"Um incêndio foi declarado na quinta-feira (7) no território da reserva de Chernobyl após a queda de um drone", informou a administração do local que cerca, em um raio de 30 quilômetros, a central de mesmo nome.

O incêndio seguia ativo e afetava uma área de 1.100 hectares, acrescentou a administração. As rajadas de vento e o terreno difícil complicam o trabalho dos bombeiros.

A administração da área de exclusão publicou imagens que mostram colunas de fumaça sobre as árvores, assim como veículos de bombeiros e ambulâncias circulando por estradas florestais.

As autoridades locais não informaram se o drone era russo ou ucraniano. Os dois países executam ataques diários com dezenas de drones.

"O nível de radiação na zona afetada pelo incêndio permanece dentro dos limites normais", afirmou a administração da reserva.

Os serviços de emergência ucranianos destacaram no Telegram que não observaram um aumento da radioatividade no país.

A zona de exclusão de Chernobyl foi estabelecida após a explosão, em abril de 1986, de um dos reatores da central, no que se tornou a pior catástrofe nuclear da história.

Centenas de milhares de moradores foram retirados do território, declarado reserva natural. Grande parte da área continua altamente contaminada.

As forças russas ocuparam a central de Chernobyl no primeiro dia da invasão em larga escala da Ucrânia, em fevereiro de 2022, mas abandonaram o local um mês depois, quando fracassou a tentativa de tomar a capital ucraniana, Kiev.

Chernobyl fica a 130 quilômetros de Kiev e a 20 km da fronteira com Belarus.

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