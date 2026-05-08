Risco de propagação do hantavírus para população é pequeno, insiste OMS

O risco de propagação do hantavírus para a população é "absolutamente baixo", afirmou a Organização Mundial da Saúde (OMS).

"Trata-se de um vírus perigoso, mas unicamente para a pessoa realmente infetada. Quanto ao risco para a população em geral, continua sendo extremamente baixo", declarou à imprensa em Genebra um porta-voz da OMS, Christian Lindmeier.

O porta-voz destacou que, mesmo entre as pessoas que estavam hospedadas nas mesmas cabines que outra infectada a bordo do cruzeiro MV Hondius, "parece que, em alguns casos, nenhum dos dois está infectado".

"Não se trata de uma nova covid", insistiu.

O cruzeiro Hondius, da empresa holandesa Oceanwide Expeditions, que registrou um surto de hantavírus entre os passageiros, zarpou em 1º de abril de Ushuaia, no sul da Argentina. No momento, segue para Tenerife, nas Ilhas Canárias, onde deve chegar no domingo.

A OMS contabilizou oito casos vinculados ao foco, três deles confirmados (um morto e dois doentes).

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