Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Número de mortos em explosão em fábrica de fogos de artifício na China sobe para 37

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/05/2026 06:56

compartilhe

SIGA

Uma grande explosão registrada no início da semana em uma fábrica de fogos de artifício na China deixou 37 mortos e um desaparecido, segundo um balanço atualizado anunciado nesta sexta-feira (8) pela televisão estatal CCTV. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O balanço oficial anterior registrava 26 mortos na explosão, que aconteceu na tarde de segunda-feira na fábrica Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Company, em Liuyang, na província de Hunan. 

A cidade é um dos principais centros de produção de fogos de artifício da China e do mundo.

A tragédia também deixou 51 feridos, cinco deles em estado grave, segundo a emissora estatal. "As operações de busca e resgate estão praticamente concluídas", informou a CCTV.

Os diretores da empresa foram detidos.

Liuyang produz quase 60% dos fogos de artifício vendidos na China e 70% dos que são exportados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ehl/pz/pb/avl/fp

Tópicos relacionados:

acidente china

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay