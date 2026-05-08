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Japão confirma primeiro ataque fatal de urso no ano

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AFP
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Repórter
08/05/2026 06:20

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As autoridades japonesas confirmaram nesta sexta-feira (8) o primeiro ataque fatal de um urso desde o início do ano, enquanto a imprensa local informou que a polícia investiga outros dois possíveis casos. 

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A vítima, uma mulher de 55 anos, morreu em 21 de abril no município de Iwate, no norte do arquipélago asiático, afirmou um funcionário do Ministério do Meio Ambiente.

A imprensa japonesa informou que a polícia analisa outras duas mortes que podem ter sido provocadas por ursos. A escassez de alimentos levou os animais, nos últimos anos, a se aventurarem por zonas urbanas. 

Na quinta-feira, um corpo foi encontrado em outra área da região de Iwate e, na terça-feira, um cadáver foi localizado em uma floresta de Yamagata.

A polícia confirmou à AFP que duas pessoas morreram, mas não revelou as causas. 

No ano passado, o Japão registrou uma onda de ataques mortais de ursos, com um recorde de 13 mortos.

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kh/stu/abs/arm/vel/fp

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